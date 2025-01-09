В Болхове на фоне ареста главы будут бороться с коррупцией

План “сражений” в орловском муниципалитете утвержден на 2025 год.

Администрация города Болхова утвердила план мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в собственных стенах. Действие документа рассчитано на 2025-2027 годы. Подписала его врио главы города Наталья Толпыгина, недавно назначенная на этот пост по решению горсовета народных депутатов после того, как досрочно были прекращены полномочия предыдущего главы.

Напомним, что именно с Болховом связан один из главных скандалов в Орловской области в 2024 году. Теперь уже экс-глава Болхова Владимир Авилов был задержан, а затем арестовано в июле 2024 года. Уголовное дело на него завели по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ – по факту превышения должностных полномочий при благоустройстве объекта «Болховкин луг». По версии следствия, Авилов помог подрядчику сдать работы, выполненные не в полном объеме и из материалов не того качества, что были предусмотрены сметой. Причем речь идет о причинении бюджету ущерба на 66 миллионов рублей. Мэр был отправлен под домашний арест, но сохранял свой пост до середины ноября.

Утвержденный администрацией города план предусматривает проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, учет рекомендаций об устранении коррупционных факторов, выявленных в нормативных правовых актах, доведение до служащих мэрии законодательных новелл по противодействию коррупции, совершенствование и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Предусмотрен жесткий контроль за соблюдением чиновниками требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением виновных лиц к ответственности в случае несоблюдения требований. В мэрии будет проводиться анализ достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых как действующими чиновниками, так и кандидатами на эти посты.

Как и прежде, работников мэрии обяжут уведомлять своего работодателя обо всех случаях коррупционных правонарушений, ставших им известными при исполнении своих должностных обязанностей, а также о случаях склонения к нарушениям. Кроме того, чиновники обязаны уведомлять свое начальство о намерении выполнять другую оплачиваемую работу. Обязаны будут чиновники отчитываться и о подарках, полученных, в том числе на протокольных мероприятиях и в служебных командировках. Анализироваться будут жалобы граждан о фактах «склонения муниципальных служащих администрации города Болхова к совершению коррупционных правонарушений».

ИА “Орелград”