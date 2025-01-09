В орловскую экономику вложили 39 миллиардов рублей

Статистики подсчитали инвестиции текущего года.

Как следует из ежемесячного доклада о социально-экономическом положении Орловской области, опубликованного на сайте правительства, за три квартала 2024 года на развитие экономики и социальной сферы региона за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было направлено 39,65 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 114,9 процента в действующих ценах и 106,2 процента в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2023 года.

По прогнозной оценке правительства региона, по итогам всего 2024 года за счет всех источников финансирования будет освоено 64,8 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составит 111 процентов в действующих ценах и 101,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона в прогнозном периоде ожидается положительная динамика привлечения инвестиций в основной капитал.

«Среднегодовой темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за период с 2025 по 2027 годы составит 102,7 процента, – прогнозируют в правительства Орловской области. – Объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит порядка 82,8 миллиарда рублей, что по отношению к 2024 году в действующих ценах составит 127,9 процента, в сопоставимых ценах – 8,4 процента».

В среднесрочной перспективе наибольший объем инвестиций прогнозируется в таких секторах экономики как сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Вложение инвестиций в основной капитал будет осуществляться за счет собственных средств и привлеченных источников. В текущем году доля собственных средств составит порядка 55,5 процента от общего объема инвестиций крупных и средних организаций.

Для сравнения, по данным Орелстата, общий объем инвестиций по итогам 2023 года составил 58,4 миллиарда рублей, что было ниже уровня 2022 года на 3,5 процента в действующих ценах и на 11,7 процента в сопоставимых ценах. В целом в 2023 году по Российской Федерации объем инвестиций увеличился на 9,8 процента, а по ЦФО – на 2,8 процента к 2022 году. В общем рейтинге Орловская область по итогам 2023 года заняла 17-е место среди 18-ти регионов ЦФО, ранжированных по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал.

Всего за период с 2019 по 2023 год в экономику Орловской области было вложено порядка 288,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в расчете на душу населения в 2022 году составил 85,8 тысячи рублей, в 2023 году – 83,8 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом произошел структурный сдвиг в сторону увеличения доли собственных средств инвесторов – на 13 процентных пунктов. В Орловской области доля инвестиций в валовой региональный продукт в 2022 году составила 16,3 процента при среднероссийском показателе – 22 процента. В 2023 году доля инвестиций в ВРП составила 14,6 процента.

ИА “Орелград”