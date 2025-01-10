«Дорожная служба» поделилась секретом своевременного ремонта

Орловское предприятие готовится к новому дорожному сезону.

Одно из важнейших направлений этой подготовки — пополнение запасов необходимых материалов.

Так, «Дорожная служба» ведёт зимнюю заготовку гранитного отсева. Финальная цель — 40 тысяч тонн. Пока что заготовлено около девяти тысяч. Напомним, что гранитный отсев является важнейшим компонентом при производстве асфальтобетонной смеси.

Другой ключевой момент — это заготовка щебня, основы дорожного строительства. Для исполнения запланированных работ понадобится около 22 тысяч тонн. Пока что «Дорожная служба» обеспечила около половины этого объёма.

Как отметили в пресс-службе предприятия, своевременная и продуманная заготовка материалов, которые используются для производства и укладки асфальта, обеспечивают высокое качество и своевременное исполнение работ.

ИА «Орелград»