Скончалась орловчанка, развивавшая аптеки в Костроме

10.1.2025 | 16:52 Медицина, Новости

Ушла из жизни уроженка Орловской области Ирина Кочетова.

Фото: vk.com/dzo44

Кочетовой было 76 лет.

О её кончине сообщил Департамент здравоохранения Костромской области. Профессиональная жизнь Ирины Кочетовой оказалась связана именно с этим регионом ЦФО. Однако она родилась в Орловской области, в посёлке Колпна, в 1948-м году.

В 1971-м она закончила фармацевтический факультет Курского медицинского института. Вуз распределил Кочетову в Костромскую область. Здесь она долгое время занимала как рядовые, так и самые ответственные должности в сфере фармацевтики. Орловчанка работала заведующей в нескольких аптеках, заместителем начальника областного аптечного управления, в объединении «Союзфарма», с 1994-го по 2004-й годы возглавляла фармацевтический комитет города Костромы.

«Благодаря её подвижничеству в Костроме была внедрена и успешно работала единая справочная служба: в условиях дефицита лекарственных средств жители города могли в режиме реального времени получать информацию о наличии и стоимости лекарств и изделий медицинского назначения. Также одной из первых в стране на информационной базе костромского фармкомитета была создана и внедрена программа персонифицированного учета отпуска лекарственных средств по льготным рецептам», – отмечается в некрологе.

После реорганизации фармацевтического комитета Кочетова работала в медицинском страховании, в сфере производства медтехники, а также занимала должности заместителя начальника Управления лицензирования Департамента здравоохранения Костромской области, замдиректора и директора МУП «Аптека №79». Также орловчанка занималась преподавательской деятельностью.

ИА «Орелград»


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