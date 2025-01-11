Стадион Ленина, театр и библиотеку проверят в Орле

Контрольно-счетная палата Орловской области озвучила планы на 2025 год.

Как сообщили в КСП, план деятельности был утвержден на заседании ведомственной коллегии, которое прошло под председательством главы ведомства Константина Паршина. Основой для его формирования стали 23 поручения Орловского областного Совета народных депутатов, затрагивающие ключевые сферы расходов регионального бюджета. Коллегия также учла предложения аппарата Контрольно-счетной палаты, сформированные на основании итогов уже проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рекомендации органов власти, а также обращения прокуратуры Орловской области.

«В фокусе внимания Контрольно-счетной палаты Орловской области в 2025 году традиционно остаются бюджетные расходы на реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», исполнение региональных государственных программ и строительство социально значимых объектов», – отметили по этому поводу в КСП.

Так, по решению коллегии счетного органа на 2025 год намечена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство спортивной площадки в поселке Стальной Конь. Финансирование проекта ведется по линии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

На текущий год намечена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных БУК ОО «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство». Она должна охватить весь 2024 год, а при необходимости – и другие периоды. Также по решению коллегии в план включена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных БУ ОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области».

Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда», затронет департамент культуры Орловской области и получателей бюджетных средств. Изучат аудиторы и то, как тратились казенные средства, выделенные в 2024 году Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина.

На основании решения коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области в план также включена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и регионального имущества ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина». Кроме того, будет изучено движение бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»).

ИА «Орелград»