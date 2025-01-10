В Орловской области разыскивают женщину с ребенком

10.1.2025 | 22:01 Новости, Происшествия

С 10 января их местонахождение неизвестно.

Девочке всего 5 лет. Она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в темно-фиолетовую куртку, серые штаны, черные сапоги, белую шапку. Женщине на вид 42 года. Рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые. Последний раз ее видели в черной куртке, синих джинсах, черных сапогах и черной шапке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мамы и дочки, просят сообщить в поисковый отряд ЛизаАлерт по телефону 8 (800) 700-54-52. Или позвонить на номер 112.

ИА “Орелград”


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