«Спецавтобаза» делает ремонт на трёх улицах

В столице Орловской области идут дорожные работы.

Сегодня работники предприятия занимались ямочным ремонтом на улицах Матросова и Магистральной. Также продолжался ранее начатый ремонт на Автогрейдерной.

«В процессе используются современные технологии и оборудование, такие как термос-бункер «Вулкан» и два рециклера асфальтобетона, которые обеспечивают высокую эффективность и качество проводимых работ», – рассказали на «Спецавтобазе».

Термос-бункер «Вулкан» – специальная установка, предназначенная для выполнения ремонта литым асфальтом при низких температурах (до минус десяти градусов). Рециклер представляет собой спецтехнику, чьё назначение — переработка старого асфальтового покрытия в новый материал, пригодный для повторного использования.

Информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»