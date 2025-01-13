«Спецавтобаза» делает ремонт на трёх улицах

13.1.2025 | 17:09 ЖКХ, Новости

В столице Орловской области идут дорожные работы.

Фото: Администрация Орла

Сегодня работники предприятия занимались ямочным ремонтом на улицах Матросова и Магистральной. Также продолжался ранее начатый ремонт на Автогрейдерной.

«В процессе используются современные технологии и оборудование, такие как термос-бункер «Вулкан» и два рециклера асфальтобетона, которые обеспечивают высокую эффективность и качество проводимых работ», – рассказали на «Спецавтобазе».

Термос-бункер «Вулкан» – специальная установка, предназначенная для выполнения ремонта литым асфальтом при низких температурах (до минус десяти градусов). Рециклер представляет собой спецтехнику, чьё назначение — переработка старого асфальтового покрытия в новый материал, пригодный для повторного использования.

Информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»


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