В Орловской области будут выполнять план Мишустина

Демография станет одним из вызовов для региона в ближайшие годы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил «Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года». «На горизонте до 2036 года Российской Федерации придется столкнуться с рядом вызовов, формирующих как ограничения, так и новые возможности для развития. Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа», – сообщило по этому поводу агентство РИА Новости.

По данным издания, важнейшим фактором развития останутся демографические вызовы. «В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни», – говорится в документе. Там же отмечено, что в России продолжит расти доля населения старшего возраста, в том числе за счет возврата на траекторию увеличения продолжительности жизни. А значит, расширится и потребность для этого поколения инфраструктуре здравоохранения.

План Мишустина в Орловской области будут исполнять, в том числе, за счет программы развития здравоохранения, которую областное правительство утвердило в новой редакции. Она стартовала еще в 2013 году, а теперь срок ее действия продлен по 2029 год включительно. Основная цель программы – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,2 года к 2029 году. Для сравнения, национальной целью развития России предусмотрено увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Программой также ставятся задачи по обеспечению устойчивого роста численности населения Орловской области и доведению уровня удовлетворенности населения доступностью медицинской помощи до 49 процентов к 2029 году. Кроме того, предусматривается достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения. Общий объем финансирования программы составляет 120,468 миллиарда рублей, но это с учетом всего срока ее реализации, то есть с учетом прошедшего десятилетия.

«Одним из направлений изменения тенденции сокращения численности населения трудоспособного возраста, снижения доли численности населения старше трудоспособного возраста может стать принятие решений о переезде в регион после посещения в туристских целях и знакомства с культурой, достопримечательностями, историей, современным состоянием и условиями проживания. Поэтому необходимо продолжать работу по созданию привлекательного имиджа региона для жизни, в том числе посредством туризма, приводя в нормативное состояние среды, в том числе объектов посещения и осмотра, достопримечательных мест, дорог, туристкой инфраструктуры и маршрутов следования», – говорится в Стратегии развития Орловской области, что согласуется с тезисами из плана Мишустина.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении напрямую зависит от состояния здоровья и уровня смертности населения. По данным правительства региона, в 2021 году по сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Орловской области сократилась с 72,46 до 68,9 лет. В 2022-2023 годах наблюдался ее рост: в 2022 году – 70,73 лет, в 2023 году – 71,65 лет. По Российской Федерации и ЦФО значение данного показателя в 2023 году составило 73,41 и 74,79 лет соответственно.

ИА «Орелград»