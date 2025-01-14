Бюджетникам от здравоохранения установили новые оклады

Постановление об этом приняло правительство Орловской области.

Правительство региона внесло изменения в «Положение об оплате труда работников казенных учреждений здравоохранения Орловской области», в «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области», а также в «Порядок оплаты труда руководителей бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Орловской области, их заместителей (директоров), главных бухгалтеров». Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Из него следует, что поправками, в частности, установлены оклады работников бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области по следующим должностям: врач-методист – 20 196 рублей, нейропсихолог – 20 196 рублей, системный администратор – 8628 рублей, культурный организатор – 14 601 рублей, заведующий культурно-досуговым центром – 16 194 рублей, разнорабочий, рабочий зеленого хозяйства, сестра-хозяйка, горничная – 7963 рубля, официант, старший официант, старшая горничная, бармен (буфетчик) – 8628 рублей. Кроме того, областные власти скорректировали коэффициенты управления для руководителей бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Орловской области.

Попутно в Орловской области вступил в силу обновленный закон о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В данном случае установлена базовая численность секретарей административных комиссий, применяемая при расчете нормативов для определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных образований из областного бюджета.

В муниципальном районе, городском или муниципальном округе с численностью населения свыше 240 тысяч человек она составляет пять штатных единиц. Впрочем, под данную градацию в Орловской области попадает только город Орел. В связи с этим поправками в закон была скорректирована методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций для осуществления указанных государственных полномочий.

«В частности, ежемесячная надбавка к должностному окладу секретаря комиссии за особые условия муниципальной службы учитывается при расчете нормативов в следующих размерах: в муниципальных образованиях области с численностью населения свыше 100 000 человек – 150 процентов от должностного оклада секретаря; с численностью населения от 17 001 до 100 000 человек – 100 процентов; с численностью населения до 17 000 человек – 80 процентов. Ранее надбавка составляла 100 процентов от должностного оклада секретаря», – отмечают аналитики.

ИА «Орелград»