Орловцам объяснят, как платить «сверхналоги»

О новшествах налогового законодательства орловцы узнают на вебинаре.

Управление ФНС России по Орловской области анонсировало проведение вебинара – он пройдет 22 января в 14:00. Сотрудники налоговой службы расскажут на нем орловцам об основных изменениях в системе налогообложения, вступивших в силу с начала года. как пояснили в пресс-службе ведомства, участники узнают о порядке начисления пени на отрицательное сальдо Единого налогового счета, порядке применения автоУСН и уплаты на территории Орловской области туристического налога, об изменениях в части сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами биологических ресурсов.

Кроме того, специалисты региональной налоговой службы расскажут о новшествах в «Декларационной кампании 2025», которая стартовала с начала года, а также напомнят об упрощенном порядке получения налоговых вычетов. В ее рамках орловцы должны до 30 апреля представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, и до 15 июля оплатить НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Но стоит учитывать, что с 1 января в России введена прогрессивная шкала по НДФЛ. По доходам, полученным с 2025 года, устанавливается новая система налоговых ставок по НДФЛ. Базовая ставка сохранена на уровне 13 процентов, но применяется она в случае, если сумма налоговых баз за год равна или меньше 2,4 миллиона рублей.

Далее, в зависимости от увеличения суммы доходы, действуют ставки в размере от 15 до 22 процентов. В отношении налоговых баз, например, по доходам от продажи имущества или от операций с ценными бумагами, ставка НДФЛ составляет: 13 процентов, если их сумма за год не превышает 2,4 миллиона рублей; 15 процентов, если их сумма за год превышает 2,4 миллиона рублей. С разъяснением нюансов применения прогрессивной шкалы выступило Управление ФНС России по Орловской области.

Ведомство сообщает, что для некоторых доходов применяется ставка НДФЛ в размере 13 процентов в пределах дохода в размере 5 миллионов рублей и 15 процентов от суммы, превышающей это значение. К ним относится, например, денежное довольствие и иные дополнительные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции ряда физлиц – например, мобилизованных, добровольцев, сотрудников Следственного комитета России.

Сюда же отнесены доходы в виде оплаты труда или денежного довольствия и содержания лиц, работающих в районах Крайнего Севера, и граждан, приравненных к ним, – в части, которая относится к районным коэффициентам и процентным надбавкам за работу там. При этом налоговый агент исчисляет НДФЛ без учета доходов, которые выплачиваются физическому лицу другими налоговыми агентами.

«По доходам от разных налоговых агентов налогоплательщик будет доплачивать НДФЛ на основании налогового уведомления, сформированного и отправленного налоговыми органами, – пояснили в областной налоговой службе. – Например, в 2024 году физическое лицо получило доход от налогового агента – заработную плату в размере 2,8 миллиона рублей. Налоговый агент исчислил НДФЛ и уплатил в бюджет: 2 400 000 x 13% + 400 000 x 15% = 312 000 + 60 000 = 372 000 рублей».

Допустим, что данный гражданин также получил доход от другого налогового агента, например, в виде выигрыша, налоговая база по которому составила 2 500 000 рублей. Налоговые органы на основе поступившей информации сами произведут доначисление НДФЛ. В описанном примере общая сумма дохода гражданина по итогам 2024 года составит 5 300 000 рублей. И ему в налоговое уведомление будет включена доначисленная сумма в размере 57 000 рублей – такой НДФЛ ему надо будет доплатить.

ИА «Орелград»