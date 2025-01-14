Предельная стоимость капремонта МКД утверждена на Орловщине

Новые расценки будут действовать на протяжении 2025 года.

Губернатор Андрей Клычков утвердил размеры предельной стоимости отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области. Действие документа рассчитано на весь 2025 год. Речь идет о стоимости работ и услуг, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Так, постановлением губернатора утвержден размер предельной стоимости услуг и работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, установке коллективных общедомовых приборов учета, ремонту крыши (в том числе по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую), ремонту фундамента многоквартирного дома, отмостки и фасада. Например, размер предельной стоимости ремонта скатной крыши установлен в сумме 11 493,89 рубля за 1 квадратный метр общей поверхности кровли, а ремонт плоской кровли – в сумме 9515,52 рубля за 1 квадратный метр общей поверхности кровли.

При ремонте системы электроснабжения предельная стоимость работ составляет 826,51 рубля за 1 квадратный метр жилой площади, системы теплоснабжения – 1435,18 рубля, системы водоснабжения – 623,62 рубля, системы водоотведения – 311,81 рубля. Установка коллективных общедомовых приборов учета тепловой энергии не должна превышать сумму 229,99 рубля за 1 квадратный метр жилой площади, приборов учета холодного водоснабжения – 42,47 рубля.

Утверждены также предельные расходы на ремонт, замену и модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Здесь сумма варьируется в зависимости от количества остановок лифта. Например, ремонт, замена или модернизация одного лифта на пять остановок не может превышать 3,728 миллиона рублей, а лифта на 16 остановок – 4,629 миллиона рублей.

Стоит отметить, что размер предельной стоимости отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором, не применяется при выполнении работ в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включенным в государственный реестр.

ИА «Орелград»