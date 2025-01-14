Клычков поделился впечатлениями о встрече с Хинштейном

14.1.2025 | 8:58 Новости, Общество

Главы Курской и Орловской областей встретились в минувшие выходные.

Фото: Александр Хинштейн

Андрей Клычков рассказал о темах и впечатлениях в ходе прямого эфира в соцсетях 13 января.

«Повидался с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Обсудили с ним и ситуацию, и нашу совместную работу по переселенцам, кто у нас находится в области, и работу по нашим совместным экономическим проектам, по патриотике. Очень позитивная встреча и диалог. Я рад, что мы с первых дней работаем с Александром Евсеевичем. Эту работу выстраиваем. Так и должно быть. Мы ближайшие соседи. И здесь нам нужно друг к другу держаться и поддерживать соседний регион», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, журналист и политический деятель Александр Хинштейн был назначен врио губернатора 5 декабря 2024 года.

ИА “Орелград”


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