Клычков поделился впечатлениями о встрече с Хинштейном

Главы Курской и Орловской областей встретились в минувшие выходные.

Андрей Клычков рассказал о темах и впечатлениях в ходе прямого эфира в соцсетях 13 января.

«Повидался с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Обсудили с ним и ситуацию, и нашу совместную работу по переселенцам, кто у нас находится в области, и работу по нашим совместным экономическим проектам, по патриотике. Очень позитивная встреча и диалог. Я рад, что мы с первых дней работаем с Александром Евсеевичем. Эту работу выстраиваем. Так и должно быть. Мы ближайшие соседи. И здесь нам нужно друг к другу держаться и поддерживать соседний регион», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, журналист и политический деятель Александр Хинштейн был назначен врио губернатора 5 декабря 2024 года.

ИА “Орелград”