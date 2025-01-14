В Орле рассмотрят дело о пожаре в «Царёвом броде»

ЧП случилось в сентябре 2023-го года.

Тогда в бывшем здании ресторана «Царёв брод», расположенном на улице Генерала Родина, 14, произошёл сильный пожар. Незадолго до ЧП заведение прекратило свою работу, а у здания сменился собственник. «По горячим следам» сообщалось, что в помещениях шли строительные и отделочные работы.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, уголовное дело возбудили по статье 216 («нарушение правил безопасности при ведении работ»). Уточняется, что речь идёт о крупном ущербе (18,2 миллиона рублей). Обвиняемым является один человек — некий «местный житель».

По версии следствия, он отвечал за работы по демонтажу шахты лифта. При этом обвиняемый действовал в рамках договора субподряда. Мужчина нарушил требования закона и допустил к газосварке человека, который не проходил нужное обучение и не имел необходимой квалификации. (Материалы уголовного дела, которые касаются этого гражданина, оформлены в отдельное производство.)

В итоге, не приняв меры безопасности, они приступили к выполнению огневых работ, используя оборудование, не принадлежавшее подрядчику. Это привело к сильному возгоранию — пожар повредил конструктивные элементы здания.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Орла.

ИА «Орелград»