Орловскую пряничную гирлянду официально признали рекордом

14.1.2025 | 16:27 Новости, Общество

Её длина составила около 23 метров.

Фото: reestrrekordov.ru

Гирлянду из примерно 5 тысяч пряников собрали в декабре этого года. Это произошло в рамках мероприятия под названием «ПряникФест — Тургеневский бережок».

Организатором выступала Ассоциация «Орловское Качество», которая занимается продвижением региональных брендов и продукции.

Точная длина гирлянды — 22 метра 93 сантиметра. Теперь достижение официально подтверждено экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence – как «самая длинная пряничная гирлянда». Также оно внесено в Реестр рекордов России («Книгу рекордов России»).

«Этот рекорд стал не только праздником для жителей, но и шагом вперёд в продвижении наших уникальных продуктов на всю страну!» — высказалась по этому поводу президент Ассоциации «Орловское Качество» Татьяна Куницына.

Отметим, что рекорд может быть побит – если найдутся желающие посоперничать с орловцами.

ИА «Орелград»


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