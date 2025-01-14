Орловскую пряничную гирлянду официально признали рекордом

Её длина составила около 23 метров.

Гирлянду из примерно 5 тысяч пряников собрали в декабре этого года. Это произошло в рамках мероприятия под названием «ПряникФест — Тургеневский бережок».

Организатором выступала Ассоциация «Орловское Качество», которая занимается продвижением региональных брендов и продукции.

Точная длина гирлянды — 22 метра 93 сантиметра. Теперь достижение официально подтверждено экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence – как «самая длинная пряничная гирлянда». Также оно внесено в Реестр рекордов России («Книгу рекордов России»).

«Этот рекорд стал не только праздником для жителей, но и шагом вперёд в продвижении наших уникальных продуктов на всю страну!» — высказалась по этому поводу президент Ассоциации «Орловское Качество» Татьяна Куницына.

Отметим, что рекорд может быть побит – если найдутся желающие посоперничать с орловцами.

ИА «Орелград»