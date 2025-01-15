Лежнев: «Я никогда ничего не совершал»

15.1.2025 | 17:13 Важное, Криминал, Новости

Областной суд отказал советнику орловского губернатора в немедленном освобождении из СИЗО.

Фото: newsorel.ru

Сегодня Орловский областной суд отказал Сергею Лежневу, действующему советнику губернатора Орловщины Андрея Клычкова, в досрочном освобождении из-под ареста. Согласно принятым ранее решениям, он должен оставаться в СИЗО как минимум до 24 февраля. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Ранее защита оспаривала содержание Лежнева под стражей в суде первой инстанции. Там её доводы сочли неубедительными. Облсуд принял аналогичное решение.

Во время сегодняшнего заседания следствие критиковали и адвокаты, и сам Лежнев. По их мнению, до сих пор суду не представлено никаких серьёзных доказательств в пользу помещения советника Клычкова под арест. Тем не менее, он остаётся в СИЗО с мая минувшего года.

«Я уже восемь месяцев в СИЗО. Изучая материалы дела, мне страшно. Страшно оттого, что следствие необъективно… Есть одно показание. И его достаточно, чтобы отправить человека в СИЗО», – заявил Лежнев.

«Я никогда ничего не совершал. Преступником я себя не считаю и не буду считать», – добавил советник орловского губернатора.

Также Лежнев ещё раз заявил о своём желании отправиться на СВО.

ИА «Орелград»


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