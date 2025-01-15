Орловского чиновника оштрафовали за нерасторопность

Глава сельского поселения не представил в прокуратуру нужный документ.

К ответственности привлекли главу администрации Стрелецкого сельского поселения. Оно находится в Кромском районе.

Чиновник должен был представить в местную прокуратуру решение сельского Совета народных депутатов, которое касалось поправок в Устав муниципального образования. Орган надзора планировал проверить нормативный акт на коррупционную составляющую.

Однако глава администрации не исполнил свою обязанность вовремя. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело.

Сообщается, что по результатам его рассмотрения чиновника оштрафовали. Размер взыскания не уточняется.

ИА «Орелград»