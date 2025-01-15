Орловского чиновника оштрафовали за нерасторопность

15.1.2025 | 16:03 Закон и порядок, Новости

Глава сельского поселения не представил в прокуратуру нужный документ.

Фото: ИА «Орелград»

К ответственности привлекли главу администрации Стрелецкого сельского поселения. Оно находится в Кромском районе.

Чиновник должен был представить в местную прокуратуру решение сельского Совета народных депутатов, которое касалось поправок в Устав муниципального образования. Орган надзора планировал проверить нормативный акт на коррупционную составляющую.

Однако глава администрации не исполнил свою обязанность вовремя. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело.

Сообщается, что по результатам его рассмотрения чиновника оштрафовали. Размер взыскания не уточняется.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования