СМИ сообщили о возможной замене главы орловских профсоюзов

15.1.2025 | 14:04 Новости, Общество

Николай Меркулов может уйти с должности в ближайшее время.

Здание Федерации профсоюзов Орловской области. Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Как утверждают СМИ, Меркулов написал заявление о снятии своей кандидатуры на новое выдвижение на должность. Перевыборы председателя Федерации профсоюзов Орловской области должны состояться в марте.

«При этом его заместитель Юрий Власов поехал в Москву на согласование выдвижения его председателем», – отмечает издание.

Николай Меркулов руководит Федерацией профсоюзов Орловской области с 2010 года. Сейчас ему 76 лет.

Меркулов работает в профсоюзных структурах с 1989-го года. Ранее он трудился в Малоархангельском райкоме и Орловском обкоме КПСС.

ИА «Орелград»


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