СМИ сообщили о возможной замене главы орловских профсоюзов

Николай Меркулов может уйти с должности в ближайшее время.

Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Как утверждают СМИ, Меркулов написал заявление о снятии своей кандидатуры на новое выдвижение на должность. Перевыборы председателя Федерации профсоюзов Орловской области должны состояться в марте.

«При этом его заместитель Юрий Власов поехал в Москву на согласование выдвижения его председателем», – отмечает издание.

Николай Меркулов руководит Федерацией профсоюзов Орловской области с 2010 года. Сейчас ему 76 лет.

Меркулов работает в профсоюзных структурах с 1989-го года. Ранее он трудился в Малоархангельском райкоме и Орловском обкоме КПСС.

ИА «Орелград»