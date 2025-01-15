В Орле собака застряла между трубами на сутки

Животное освободили силами орловского МЧС.
Новость рассказали в Управлении ведомства по Орловской области.
Собака «попала в плен» в Северном районе, на улице Металлургов. Животное забралось в подвал, застряло между трубами и не смогло выбраться из ловушки самостоятельно.
«Скулила сутки», – пояснили в пресс-службе УМЧС.
Накануне в 16:30 соответствующий вызов поступил в службу спасения. Сотрудники ведомства выехали на место и освободили собаку.
Всего за последние сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 10 раз. Три вызова были связаны с тушением мусора. Остальные — с различными видами помощи населению.
ИА «Орелград»