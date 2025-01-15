В Орле собака застряла между трубами на сутки

15.1.2025 | 13:17 Новости, Происшествия

Животное освободили силами орловского МЧС.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Новость рассказали в Управлении ведомства по Орловской области.

Собака «попала в плен» в Северном районе, на улице Металлургов. Животное забралось в подвал, застряло между трубами и не смогло выбраться из ловушки самостоятельно.

«Скулила сутки», – пояснили в пресс-службе УМЧС.

Накануне в 16:30 соответствующий вызов поступил в службу спасения. Сотрудники ведомства выехали на место и освободили собаку.

Всего за последние сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 10 раз. Три вызова были связаны с тушением мусора. Остальные — с различными видами помощи населению.

ИА «Орелград»


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