В Ливнах гимназия открылась после капремонта

Орловские школьники начнут 3-ю четверть в обновлённом здании.

Работы велись в первом корпусе гимназии с марта минувшего года. Их общая стоимость составила 85 миллионов рублей.

В гимназии утеплили и оштукатурили фасад и отремонтировали кровлю. В здании заменили системы водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, привели в порядок учебные помещения, актовый и спортивный залы.

Также для учреждения закупили новое оборудование — примерно на семь миллионов рублей. Новой мебелью оснастили девять кабинетов начальных классов, кабинеты технологии и физики и актовый зал.

На данный момент в гимназии города Ливны обучаются 1008 учеников и работают около 70 педагогов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Капитальный ремонт проводился в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» и государственной программы «Развитие образования».

ИА «Орелград»