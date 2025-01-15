В Ливнах гимназия открылась после капремонта

15.1.2025 | 11:10 Новости, Образование

Орловские школьники начнут 3-ю четверть в обновлённом здании.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Работы велись в первом корпусе гимназии с марта минувшего года. Их общая стоимость составила 85 миллионов рублей.

В гимназии утеплили и оштукатурили фасад и отремонтировали кровлю. В здании заменили системы водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, привели в порядок учебные помещения, актовый и спортивный залы.

Также для учреждения закупили новое оборудование — примерно на семь миллионов рублей. Новой мебелью оснастили девять кабинетов начальных классов, кабинеты технологии и физики и актовый зал.

На данный момент в гимназии города Ливны обучаются 1008 учеников и работают около 70 педагогов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Капитальный ремонт проводился в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» и государственной программы «Развитие образования».

ИА «Орелград»


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