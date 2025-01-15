На Орловщине задержаны четверо «лиц неславянской внешности»

Они подозреваются в групповом нападении на человека.

Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл в Ливнах. «Группа лиц неславянской внешности напала на человека», – пояснили в СКР. Следственные органы орловского Управления ведомства занимаются соответствующим уголовным делом. Оно возбуждено по статье «хулиганство» (213 УК РФ, часть 2).

По информации Управления МВД по Орловской области, полиция установила участников данного конфликта и передала собранные материалы следствию.

«Четверо подозреваемых задержаны», – рассказали в Следственном комитете. Само нападение попало на видео. Записи распространялись в соцсетях.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главного орловского следователя Андрею Чапанову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

ИА «Орелград»