Величина прожиточного минимума для орловцев составит 16 492 рубля

Она будет действовать на протяжении всего 2025 года.

В Орловской области на 2025 год установлена величина прожиточного минимума на душу населения в размере 16 492 рубля, для трудоспособного населения – 17 976 рублей, для пенсионеров – 14 183 рубля и для детей – 15 997 рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Величина является твердой и будет действовать на протяжении всего 2025 года. Она является расчетной и используется при назначении различных социальных выплат и пособий.

«Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан в случае, если среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области, имеют право на получение государственной социальной помощи, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Минимальный размер государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам для поддержания жизненного уровня составляет 500 рублей, суммарный размер такой помощи в течение года – не более 6 тысяч рублей».

Напомним, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен с предыдущих 19 242 до 22 440 рублей. По подсчетам федеральных властей, это позволит повысить зарплату около 4,2 миллиона работников в целом по стране. В отличие от региональной величины прожиточного минимума, МРОТ устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Раньше данные величины были фактически привязаны друг к другу. Однако по инициативе Федерации независимых профсоюзов России в последние годы в законодательство были внесены важные изменения. Во-первых, как сообщается на сайте Федерации профсоюзов Орловской области, МРОТ и величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения стали устанавливаться с учетом мнения РТК.

Во-вторых, была внесена поправка о том, что МРОТ на очередной год должен устанавливаться в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и не ниже МРОТ, установленного на текущий год. С 1 января 2021 года МРОТ был установлен в сумме 12 792 рубля в месяц и впервые оторвался от прожиточного минимума.

«Профсоюзы всегда настаивали и настаивают на росте минимального размера оплаты труда, опережающем рост цен, – следует из информации, опубликованной на сайте Федерации профсоюзов Орловской области. – В 2022 году МРОТ увеличивался дважды – с 1 января на 8,6 процентов и с 1 июня на 10 процентов. Он составил 13 890 и 15 279 рублей соответственно. С 1 января 2023 года произошло повышение МРОТ на уровень инфляции, и он составил 16 242 рубля. И его рост – это победа профсоюзов. Президент поддержал позицию профсоюзов и поставил задачу увеличить темпы роста МРОТ по сравнению с прожиточным минимумом на 30 процентов».

В ведомстве добавили, что борьба за достойный МРОТ продолжается. В настоящее время действует Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2024-2026 годы. По инициативе профсоюзов, в документе отражено обязательство сторон по планомерному повышению МРОТ темпами выше уровня инфляции и установление минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума трудоспособного населения.

ИА «Орелград»