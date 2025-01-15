Инфляцию в Орловской области разогнали продукты питания

Лидером по росту цен стали товары непродовольственной группы.

В Орловской области в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 1,5 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 2,5 процента, непродовольственные товары – на 0,4 процента, услуги – на 1,6 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Локомотивом инфляции в регионе на протяжении всего года были товары продовольственной группы. Так, в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года они подорожали на 10,5 процента.

В среднегодовом исчислении продукты питания тоже поднялись в цене: в январе-ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они стали дороже на 8,7 процента. Годовым лидером по росту цен стало сливочное масло – в ноябре 2023 году в Орловской области его можно было приобрести на 31,2 процента дешевле, чем в ноябре 2024 года. На 19,4 процента за год подорожала плодоовощная продукция, включая картофель.

Среднегодовой рост цены выше 15 процентов также продемонстрировали хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, рыба и морепродукты, на 8,9 процента подорожали алдкогольные напитки, на 7 процентов – макаронные изделия. Лишь три вида продуктов опустились в цене: яйца – на 4,4 процента, сахар-песок – на 4,2 процента и крупа и бобы – на 0,3 процента.

По подсчетам статистиков, в ноябре 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 20 421,9 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 6444,2 рубля. Повышение по сравнению с октябрем 2024 года составило 0,9 и 3,3 процента соответственно.

ИА «Орелград»