Битву частушек проведут в Орле

Анонсировано проведение необычного фольклорного состязания.

В Орле 19 января в 14:00 часов, в праздник Крещения Господня, Орловский областной центр народного творчества проведет фолк-батл «Частушка». В ходе мероприятия участники вспомнят обычаи зимних Святок и Коляды, а также поговорят о значимости и традициях праздника Крещения. Организаторы приглашают всех любителей русской частушки и народной песни, обещая, что концертная программа будет насыщена русскими народными вокальными и инструментальными композициями.

Ожидается, что в мероприятии примут участие: клубное формирование любительского художественного творчества «Играй гармонь, звени частушка» (руководитель Валерий Проваленов); вокальный ансамбль «Рябинушка» (руководитель Анатолий Иванов); фольклорное объединение «Орловская гармония» (руководитель Анатолий Иванов).

«Изюминкой веселых посиделок станет фолк-батл, в котором участники творческих коллективов и зрители посоревнуются в исполнении задорных, шуточных народных частушек. Праздник обещает быть ярким, насыщенным и по-семейному добрым», – информирует Орловский областной центр народного творчества.

Еще одно любопытное мероприятие намечено на 23 января. В этот день в 12:00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится этно-урок «Чернышинская кукушка». Как пояснили организаторы, важным элементом этно-урока станет знакомство с историей возникновения в середине XIX века игрушечного промысла в деревне Чернышено Новосильского района Орловской области.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»