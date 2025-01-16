Битву частушек проведут в Орле

16.1.2025 | 8:00 Культура, Новости

Анонсировано проведение необычного фольклорного состязания.

Фото: oocnt57.ru

В Орле 19 января в 14:00 часов, в праздник Крещения Господня, Орловский областной центр народного творчества проведет фолк-батл «Частушка». В ходе мероприятия участники вспомнят обычаи зимних Святок и Коляды, а также поговорят о значимости и традициях праздника Крещения. Организаторы приглашают всех любителей русской частушки и народной песни, обещая, что концертная программа будет насыщена русскими народными вокальными и инструментальными композициями.

Ожидается, что в мероприятии примут участие: клубное формирование любительского художественного творчества «Играй гармонь, звени частушка» (руководитель Валерий Проваленов); вокальный ансамбль «Рябинушка» (руководитель Анатолий Иванов); фольклорное объединение «Орловская гармония» (руководитель Анатолий Иванов).

«Изюминкой веселых посиделок станет фолк-батл, в котором участники творческих коллективов и зрители посоревнуются в исполнении задорных, шуточных народных частушек. Праздник обещает быть ярким, насыщенным и по-семейному добрым», – информирует Орловский областной центр народного творчества.

Еще одно любопытное мероприятие намечено на 23 января. В этот день в 12:00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится этно-урок «Чернышинская кукушка». Как пояснили организаторы, важным элементом этно-урока станет знакомство с историей возникновения в середине XIX века игрушечного промысла в деревне Чернышено Новосильского района Орловской области.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования