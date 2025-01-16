Орловщине не удалось выполнить все задачи по водоснабжению

Власти скорректировали запланированные целевые индикаторы.

Правительство региона внесло изменения в паспорт региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области». Ее действие было рассчитано на 2019 – 2024 годы. Областные власти скорректировали так называемые ожидаемые результаты реализации программы. Так, изначально планировалось, что доля населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году составит не менее чем 94,8 процента, однако теперь данный показатель снижен до 94,2 процента.

Доля городского населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году должна была достигнуть не менее чем 96,2 процента, но теперь областные власти снизили планку до 95,2 процента. Отчет об исполнении данной программы появится через несколько месяцев, но уже сейчас можно говорить о том, что общий объем ее финансирования в 2019-2024 годах составил 399,261 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составили 245,225 миллиона рублей, средства областного бюджета – 113,121 миллиона рублей. Остальное из своих бюджетов добавили муниципальные образования.

По данным регионального правительства, на территории Орловской области с 2023 года реализуются мероприятия программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. На территории муниципальных образований с тех пор было отремонтировано 12 объектов водоснабжения, заменено более 16 км сетей коммунальной инфраструктуры. Реализации программы продолжается. Кроме того, Орловской областью были реализованы мероприятия по строительству объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

В целом на территории региона насчитывается 1541 подземный и семь поверхностных источников водоснабжения. Общая протяженность централизованных сетей водоснабжения Орловской области составляет 5499,85 километра. К моменту старта описанной программы, то есть в 2018 году в централизованную систему водоснабжения региона было подано 52 591,92 тысячи кубометров воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях в тот момент составлял 8332,43 тысячи кубометров, или 15,8 процента от всей воды, поданной в сеть. Физический износ сетей водоснабжения Орловской области авторы программы оценили в 67,59 процента, объектов водозабора – 66,26 процента, объектов водоподготовки – 62,88 процента, водонасосных объектов – 41,33 процента.

ИА «Орелград»