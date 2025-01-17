На Орловщине построят ещё 40 станций для скоростного интернета

Это сделают в ближайшие полгода.

Строительство планируется в рамках специального проекта по устранению «цифрового неравенства». Базовые станции мобильной связи появятся в населённых пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Теперь их обеспечат высокоскоростной мобильной интернет-связью.

Места для строительства станций выбирали на открытом голосовании, которое проходило в минувшем году на портале госуслуг и в оффлайн-режиме (через «Почту России». В нём приняли участие 5408 орловцев, отдавшие свои голоса примерно за 390 населённых пунктов.

Такие голосования проводятся с 2021-го года. Например, в минувшем году, по результатам предыдущих «выборов», на Орловщине запустили восемь базовых станций мобильной связи.

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»