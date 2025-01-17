Служивший в Орле сотрудник ФСБ возглавит пермский «Амкар»

17.1.2025 | 14:39 Закон и порядок, Новости

Дмитрий Мартынов поможет пермскому футбольному клубу перезагрузиться.

Фото: vk.com/depr_sport (иллюстративное)

Об этом пишет «Коммерсант».

СМИ сообщает, что клуб покинул его основатель — теперь уже бывший президент Валерий Чупраков. Модель управления «Амкаром» поменяется. Клубом будет руководить наблюдательный совет, который возглавит замначальника Управления ФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов.

«Ожидается, что он сможет оживить проект, который уже три года, несмотря на щедрое госфинансирование, не может выбраться из низших российских футбольных дивизионов», – пишет издание.

Как пишут «Орловские новости», ранее Дмитрий Мартынов служил в Управлении ФСБ по нашей области, где возглавлял одно из подразделений. Его перевели из Орла в Пермь в 2016-м году.

Также известно, что Мартынов играл в футбол как профессиональный спортсмен — за наш «Орёл» и костромской «Спартак».

ИА «Орелград»


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