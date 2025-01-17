Прокуратура защитила права орловского участника СВО

17.1.2025 | 12:06 Закон и порядок, Новости, СВО

В его документе об образовании допустили ошибку.

Фото: ИА «Орелград»

В отделение надзорного ведомства по Малоархангельскому району обратился сам боец — из числа местных жителей. Мужчина рассказал, что для получения воинского звания он должен подтвердить наличие среднего профессионального образования.

Орловец закончил суз (Малоархангельское среднее профессионально-техническое училище №27) и имел соответствующий аттестат. Однако в документ вкралась ошибка — в отчестве бойца. Это делало аттестат недействительным.

Прокуратура убедилась, что орловец действительно является выпускником данного учреждения. Затем она обратилась в суд с заявлением об официальном подтверждении данного факта и о выдаче дубликата аттестата. Суд удовлетворил требования полностью.

В настоящий момент права участника СВО восстановлены.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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