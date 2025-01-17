ГАИ предупредило орловцев о неработающем светофоре

17.1.2025 | 11:47 Закон и порядок, Новости

Объект находится в Орле на перекрёстке Комсомольской улицы и Карачевского переулка.

Фото: yandex.ru/maps

Это достаточно «бойкое» место с оживлённым движением. К тому же по соседству с ним располагаются учебные учреждения.

Как пояснили в ГАИ Орловской области, до устранения данных неполадок автомобилистам, проезжающим перекрёсток, надо руководствоваться дорожными знаками. В свою очередь, пешеходы могут переходить проезжую часть, но должны быть максимально внимательными и осторожными.

За последение сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. В двух авариях пострадали двое человек.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования