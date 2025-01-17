ГАИ предупредило орловцев о неработающем светофоре

Объект находится в Орле на перекрёстке Комсомольской улицы и Карачевского переулка.

Это достаточно «бойкое» место с оживлённым движением. К тому же по соседству с ним располагаются учебные учреждения.

Как пояснили в ГАИ Орловской области, до устранения данных неполадок автомобилистам, проезжающим перекрёсток, надо руководствоваться дорожными знаками. В свою очередь, пешеходы могут переходить проезжую часть, но должны быть максимально внимательными и осторожными.

За последение сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. В двух авариях пострадали двое человек.

ИА «Орелград»