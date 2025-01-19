Орловца второй раз осудили за неуплату алиментов

19.1.2025 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Работать и платить алименты мужчина не желает уже 10 лет.

Фото: ИА «Орелград»

Житель Болховского района может претендовать на звание самого нерадивого отца региона, поскольку он получил уже второй обвинительный приговор за неуплату алиментов. Местный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на 11 месяцев с удержанием из его заработной платы в доход государства 15 процентов. Приговор мог быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда, он уже вступил в законную силу.

Пикантности данному процессу добавляет тот факт, что ранее данный гражданин Болховским районным судом уже привлекался к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Причем в первый раз наказание было аналогичным – 11 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 15 процентов. Однако отрабатывать свой долг перед обществом мужчина тогда не пожелал.

Постановлением Болховского районного суда неотбытая часть наказания в виде исправительных работ была заменена нерадивому отцу на 43 дня лишения свободы, которые он отбывал в колонии общего режима. Однако, как установил суд, даже после освобождения из колонии гражданин «неоднократно не уплачивал без уважительных причин в нарушение решения суда средства на содержание несовершеннолетних детей». Ранее суд обязал его уплачивать алименты в пользу сына и дочери: по треть его дохода в пользу каждого из детей, вплоть до достижения ими совершеннолетия.

В отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментных платежей, которое он не обжаловал. Суд посчитал, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов без уважительных причин. Кстати, за указанное правонарушение наказывали его и в административном порядке, мировой суд назначил ему тогда административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу, но наказание так и не было отбыто.

Суду гражданин пояснил, что официальной работы не имеет с 2015 года. С его слов, в службу занятости в поисках подходящей работы после освобождения из мест лишения свободы он не обращался. Собирался поехать трудоустраиваться в Москву, но передумал из-за плохого состояния здоровья. В настоящее время не работает, постоянного дохода не имеет, а имеет лишь небольшие временные заработки, в сумме около 500 рублей в день, с которых алименты не платит, «так как зарабатываемых денежных средств хватало только на покупку себе продуктов питания». Он также признался в том, что «никакую помощь своим детям в зачет алиментов не оказывает, с детьми не общается. Инвалидом и нетрудоспособным не является, противопоказаний к трудоустройству нет, но мер к официальному трудоустройству не принимает. В 2023 и 2024 алименты не платил. Ссылается на плохое состояние здоровья, но мер к оформлению инвалидности, обращению в лечебные учреждения не предпринимал».

ИА «Орелград»


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