Орловца второй раз осудили за неуплату алиментов

Работать и платить алименты мужчина не желает уже 10 лет.

Житель Болховского района может претендовать на звание самого нерадивого отца региона, поскольку он получил уже второй обвинительный приговор за неуплату алиментов. Местный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на 11 месяцев с удержанием из его заработной платы в доход государства 15 процентов. Приговор мог быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда, он уже вступил в законную силу.

Пикантности данному процессу добавляет тот факт, что ранее данный гражданин Болховским районным судом уже привлекался к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Причем в первый раз наказание было аналогичным – 11 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 15 процентов. Однако отрабатывать свой долг перед обществом мужчина тогда не пожелал.

Постановлением Болховского районного суда неотбытая часть наказания в виде исправительных работ была заменена нерадивому отцу на 43 дня лишения свободы, которые он отбывал в колонии общего режима. Однако, как установил суд, даже после освобождения из колонии гражданин «неоднократно не уплачивал без уважительных причин в нарушение решения суда средства на содержание несовершеннолетних детей». Ранее суд обязал его уплачивать алименты в пользу сына и дочери: по треть его дохода в пользу каждого из детей, вплоть до достижения ими совершеннолетия.

В отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментных платежей, которое он не обжаловал. Суд посчитал, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов без уважительных причин. Кстати, за указанное правонарушение наказывали его и в административном порядке, мировой суд назначил ему тогда административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу, но наказание так и не было отбыто.

Суду гражданин пояснил, что официальной работы не имеет с 2015 года. С его слов, в службу занятости в поисках подходящей работы после освобождения из мест лишения свободы он не обращался. Собирался поехать трудоустраиваться в Москву, но передумал из-за плохого состояния здоровья. В настоящее время не работает, постоянного дохода не имеет, а имеет лишь небольшие временные заработки, в сумме около 500 рублей в день, с которых алименты не платит, «так как зарабатываемых денежных средств хватало только на покупку себе продуктов питания». Он также признался в том, что «никакую помощь своим детям в зачет алиментов не оказывает, с детьми не общается. Инвалидом и нетрудоспособным не является, противопоказаний к трудоустройству нет, но мер к официальному трудоустройству не принимает. В 2023 и 2024 алименты не платил. Ссылается на плохое состояние здоровья, но мер к оформлению инвалидности, обращению в лечебные учреждения не предпринимал».

ИА «Орелград»