Некоторых орловцев могут перевести на другую работу

Возможность временно перевести работников к другому работодателю продлена на 2025 год.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, федеральные власти в очередной раз продлили действие правил временного перевода работников. Они были введены в 2022 году, согласно им работодатели могут переводить своих работников в другие организации в случае простоя на производстве. Предполагалось, что данная мера будет действовать до конца 2023 года, но затем она была продлена на 2024 год.

И вот теперь в соответствии с постановлением правительства РФ от 26.12.2024 № 1902 правила временного перевода продлены на весь 2025 год. «Напомним: работодатели, приостановившие деятельность, могут перевести сотрудников на работу в другие компании. Соответствующее правило было закреплено постановлением правительства от 30.03.2022 № 511», – информирует Государственная инспекция труда в Орловской области.

По данным Орелстата, в третьем квартале 2024 года 3,7 процента списочной численности работников орловских организаций, без учета малого предпринимательства, работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,2 процента списочной численности.

В целом в третьем квартале 2024 года по соглашению между работником и работодателем неполное время работали 5913 орловцев, а еще 305 человек находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Стоит добавить, что 12 927 человек, или 8,1 процента списочной численности, имели отпуска без сохранения заработной платы, причем заявления они написали сами. Среди выбывших в третьем квартале работников только 88 процентов уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию, или 21,9 процента списочной численности, наблюдалась в области информации и связи, наименьшая (3 процента) – в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

ИА «Орелград»