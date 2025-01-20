Конкурс народных обрядов стартовал в Орле

Конкурс «Народный календарь» является открытым, принять в нем участие могут не только орловцы.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте приема заявок на участие в открытом конкурсе народных праздников и обрядов «Народный календарь». Он проводится в два этапа в заочной (дистанционной) и очной форме. Первый этап (дистанционный) продлится по 31 марта 2025 года. Второй этап – гала-концерт, составленный из лучших номеров коллективов и исполнителей конкурса, пройдет в Орле 13 апреля. Для участия в конкурсе коллективам и исполнителям необходимо до 31 марта 2025 года подать организаторам анкету-заявку на участие и видеозапись номеров.

Конкурс народных праздников и обрядов «Народный календарь» проводится бюджетным учреждением культуры «Орловский областной центр народного творчества» во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области. Его цели: возрождение и сохранение старинных традиций, обычаев народных праздников; развитие интереса к истокам традиционной культуры России; создание условий для обмена опытом среди участников конкурса; стимулирование и развитие творческой деятельности фольклорных коллективов.

Задачами являются популяризация фольклорных традиций, воспитание духовности, национального самосознания, патриотизма, поддержка и развитие аутентичного художественного творчества, самобытных обрядовых и праздничных традиций, а также приобщение населения, в том числе молодежи, к традиционной культуре родного края. В конкурсе могут принять участие детские и взрослые фольклорные коллективы учреждений культурно-досугового типа, учащиеся детских школ искусств, воспитанники домов и центров народного творчества четырех возрастных категориях (от 6 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 17 лет; от 18 лет и старше).

Принимается не более трех заявок от коллектива в каждой возрастной категории. Основу конкурсных программ должны составлять театрализованные сцены календарных, семейно-бытовых народных праздников, обрядов, игр и забав с использованием местного песенно-танцевального и устного фольклора, диалекта, старинных культурно-бытовых предметов и костюмов. Предусмотрены следующие номинации: «Обрядовая песня» (песня плюс сюжетное действие обряда), «Обряд праздника» и «Реконструкция фольклорной игры» (по всем возрастным категориям).

Участники имеют право представить любую обрядовую песню и обряд праздника: свадьба, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, и т.д. Время выступления одного коллектива ограничено 15 минутами. Выступления оценит жюри, составленное из деятелей и специалистов в области фольклора и народной традиционной культуры. При подведении итогов будут учтены целостность программ, аутентичность первоисточника, самобытность, включение элементов ритуальных, обрядовых и игровых действий, уровень владения техникой вокала, музыкальное оформление, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории, использование народных костюмов и других этнографических атрибутов.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»