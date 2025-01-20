Миллионы рублей выделят областные власти на борьбу с наркотиками

За бюджетные средства будут проведены фестивали и приобретены экспресс-тесты.

Областное правительство в новой редакции утвердило паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Действие документа рассчитано по 2029 год включительно. Общим объем финансирования запланированных мероприятий составит 9,21 миллиона рублей. Ежегодно будет выделяться по 1,535 миллиона рублей из областного бюджета.

На указанные средства планируется, среди прочего, проведение не менее чем трех областных акций, фестивалей, массовых и иных мероприятий для молодежи. Они будут направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании. Также на областные средства будет организовано проведение выставок, конкурсов, конференций, слетов, культурно-массовых и иных мероприятий, в том числе психологических тренингов с несовершеннолетними.

Будет организована антинаркотическая реклама в средствах массовой информации и на улицах, обучающие и просветительские мероприятия по проблемам наркомании в молодежной среде. Ожидается, что участниками таких мероприятий станут не менее 100 человек. План включает в себя проведение как минимум одного крупного социологического исследования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками в Орловской области.

Часть бюджетных средств пойдет на покупку экспресс-тестов – планируется ежегодное приобретение не менее чем по 1850 экспресс-тестов «с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи». Также в план включены мероприятия, традиционно проводимые полицией каждое лето, а именно: выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, оперативно-розыскные мероприятия по выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков в регион. В рамках программы будут проверяться места массового досуга молодежи в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков.

ИА «Орелград»