На складе готовой продукции орловского мясокомбината нашли кошку

«Орловский мясоперерабатывающий комбинат» оштрафовали на 150 тысяч.

Также утилизировано около 380 килограмм продукции, выпущенной предприятием.

Многочисленные нарушения выявили здесь в ходе внеплановой проверки Россельхознадзора. Ведомство проводило её в декабре минувшего года, причём по требованию прокуратуры.

Напомним, комбинат находится во Мценске. Как установил Россельхознадзор, на предприятии допускались многочисленные нарушения ветеринарного законодательства.

Так, в отдельных помещениях комбината на полах обнаружили выбоины, на стенах — отколотую плитку, на потолках – побелку с ржавыми разводами. В отделении фаршеприготовления и шприцевания колбасного цеха выявили повышенную влажность, а в цехе в целом — серьёзные проблемы с вентиляцией.

Также оказалось, что при производстве консервов не соблюдалась поточность процессов. «На складе готовой продукции, где хранятся, упаковываются и маркируются консервы, на паллетированной упакованной продукции обнаружена кошка», – отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Кроме того, на предприятии нашли 379,7 килограмма продукции животного происхождения без маркировок производителя (с указанием даты выработки, а также сроков и условий хранения).

Лабораторный анализ показал, что на оборудовании консервного цеха присутствуют патогенные микроорганизмы — листерии, а также бактерии группы кишечных палочек. Также ряд нарушений вплыл при анализе данных из электронной системы Россельхознадзора «Меркурий».

В итоге комбинат привлекли к административной ответственности, выписав штраф в размере 150 тысяч рублей. Продукция без маркировок производителя утилизирована.

ИА «Орелград»