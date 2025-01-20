В орловской «Квадре» поменялось начальство

20.1.2025 | 11:17 ЖКХ, Новости

Исполняющим обязанности управляющего директора назначен Олег Афанасьев.

Он вступил в новые обязанности с сегодняшнего дня. Афанасьев будет выполнять работу управляющего директора филиала АО «Квадра» – «Орловская генерация». Напомним, компания входит в АО «Росатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом».

Известно, что Афанасьев родился в Орске в 1969-м году. Затем получил высшие образования в сферах теплоэнергетики и экономики. В 1993 году окончил Ивановский энергетический университет, в 1998 году — московский Высший институт управления.

Афанасьев начинал трудовой путь на Орской ТЭЦ-1 в качестве машиниста-обходчика. Затем работал начальником отдела инвестиций ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания», возглавлял теплотехническое управление той же организации, был директором Сакмарской ТЭЦ. В 2015-м назначен директором Оренбургских тепловых сетей.

ИА «Орелград»


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