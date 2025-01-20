Житель Орла не признал вину, но возместил ущерб

Молодого орловца обвиняют в дистанционном мошенничестве.
Дело передано в суд.
Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области, преступление произошло в марте минувшего года. На тот момент орловцу было 17 лет.
Как считает следствие, парень стал частью организованной группы мошенников, где выполнял роль курьера. Он прибыл к жительнице Советского района Орла, уже «обработанной» его «коллегами». Мошенники ввели женщину в заблуждение — внушили ей, что она совершила преступление, но может решить проблему, заплатив крупную сумму.
Юноша получил от потерпевшей 345 тысяч рублей. Затем он распорядился ими по своему усмотрению.
«Вину в совершённом преступлении он не признал, в то же время в полном объёме возместил потерпевшей причинённый ущерб», – отметили в СКР.
ИА «Орелград»