В Орловской области резко выросла поддержка мелиорации

20.1.2025 | 11:53 Новости, Экономика

На 2025 год Минсельхоз одобрил  58 проектов на 148 миллионов рублей.

Планы по известкованию и расчистке земель сельскохозяйственного назначения на заседании правительства региона 20 января озвучила глава профильного департамента Евгения Суровцева. В Орловской области  в текущем году планируют реализовать 58 проектов мелиорации с господдержкой. Из них пять – по известкованию кислых почв на площади 8 тыс. га. 53 проекта по культуртехнике на площади 2,2 тыс. га. Объем господдержки составит 148 млн рублей (в 2024 было 29,7 млн рублей, а всего с 2022 – 78 млн рублей).

Евгения Суровцева отметила, что проектами с господдержкой улучшение качества почв и ввод новых земель в оборот не ограничивается. Сельхозтоваропроизводители активно работают и в рамках своей хоздеятельности. В 2024 году около 0,5 тыс. га было расчищено от древесно-кустарниковой растительности с господдержкой, за счет собственных средств еще 1,5 тыс. га. Что касается химической мелиорации, то 5,5 тыс. га – с господдержкой, на 30 тыс. га хозяйства внесли за свой счет с помощью дефеката, зарегистрированного в специальном каталоге, от наших четырех сахарных заводов. Пригодных для введения в оборот земель осталось 6,7 тыс. га.

«Такими темпами, как мы движемся, это где-то 2-3 года», – пояснила Суровцева.

ИА “Орелград”


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