В Орле на пожаре в промзоне погиб человек

21.1.2025 | 17:57 Новости, Происшествия

Возгорание ещё не потушено.

Фото: УМЧС по Орловской области

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

ЧП случилось в Заводском районе города в Маслозаводском переулке. Известно, что возгорание произошло в помещении, приспособленном под склад.

В настоящий момент пожар локализован на 50 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировано, дальнейшее распространение огня не допущено. Однако работы по тушению продолжаются.

На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.

“В ходе проведения разведки, к сожалению, обнаружен погибший мужчина”, – указали в ведомстве.

Фото: УМЧС по Орловской области
Фото: УМЧС по Орловской области

ИА “Орелград”


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