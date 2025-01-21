В Орле на пожаре в промзоне погиб человек

Возгорание ещё не потушено.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

ЧП случилось в Заводском районе города в Маслозаводском переулке. Известно, что возгорание произошло в помещении, приспособленном под склад.

В настоящий момент пожар локализован на 50 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировано, дальнейшее распространение огня не допущено. Однако работы по тушению продолжаются.

На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.

“В ходе проведения разведки, к сожалению, обнаружен погибший мужчина”, – указали в ведомстве.

ИА “Орелград”