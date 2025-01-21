В Орле заработали 15 электрозаправок

Об этом сообщает АО «Орелоблэнерго».

Предприятие подсоединило станции к сетям.

Каждая из заправок имеет три отдельных порта. Полный цикл зарядки одного электромобиля составляет 50 минут.

Известно, что на данный момент во всей Орловской области насчитывается около ста электромобилей.

Вот адреса, по которым их можно заправить:

1-я Курская, 85,

Автовокзальная, 1,

Брестская, 8,

бульвар Победы, 10, корпус 2,

Октябрьская, 122,

Гагарина, 51,

Комсомольская площадь,

Московское шоссе, 175,

Наугорское шоссе, 76,

площадь Мира (у сквера Танкистов),

площадь Жукова,

Привокзальная площадь,

Пролетарская Гора, 1,

Салтыкова-Щедрина, 33,

сквер Ермолова.

ИА «Орелград»