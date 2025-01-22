Орловская прокуратура запретила 70% намеченных проверок бизнеса

22.1.2025 | 17:17 Закон и порядок, Новости

Таковы данные за минувший год.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в региональный орган надзора из других органов поступило 528 заявлений о проверках, запланированных в отношении субъектов предпринимательства на период 2024-го года. Прокуратура не согласовала 372 из них (или 70,5%).

В основном, контролирующим структурам отказывали из-за отсутствия нужных документов или неправильного оформления заявлений, но также и по причине нехватки законных оснований для проведения таких мероприятий.

Также прокуратура рассмотрела 17 планов проверок, запланированных уже на этот год. Из примерно 800 мероприятий исключили 529. Ещё на 306 направили различные замечания.

Также в 2024-м прокуратура пресекла около 250 нарушений прав предпринимателей уже при проведении проверок. К ответственности привлекли пять должностных лиц.

Всего за истекший год прокуратура выявила около 1500 нарушений прав бизнеса. В связи с этим внесено около 800 актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 488 должностных лиц.

В частности, на постоянном контроле находится вопрос своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками выполненных работ. В 2024-м по мерам прокурорского реагирования удалось погасить такие задолженности перед предпринимателями на общую сумму около одного миллиарда рублей.

ИА «Орелград»


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