В Орловской области в ДТП с четырьмя машинами погибли двое

Ещё трое человек госпитализированы.
Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.
Авария произошла в Свердловском районе рядом с населённым пунктом Разбегаевка.
«Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. По предварительной информации, в авто находились 7 человек… В результате происшествия 2 человека погибли, 5 пострадали. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение», – указали в МЧС.
Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших из искорёженных автомобилей с помощью спецтехники, а также отключать автомобильные аккумуляторы. Как уточнили в ведомстве, сейчас движение на трассе не перекрыто, но на месте аварии продолжают работать экстренные службы.
По данным «Вести-Орёл», «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Затем иномарка врезалась в «Ладу Ларгус» и «Ниву».
Погибли водитель «Рено» и пассажирка «Лады». «Трое пострадавших доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – пишет СМИ.
ИА «Орелград»