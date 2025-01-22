В Орловской области в ДТП с четырьмя машинами погибли двое

Ещё трое человек госпитализированы.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Авария произошла в Свердловском районе рядом с населённым пунктом Разбегаевка.

«Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. По предварительной информации, в авто находились 7 человек… В результате происшествия 2 человека погибли, 5 пострадали. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение», – указали в МЧС.

Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших из искорёженных автомобилей с помощью спецтехники, а также отключать автомобильные аккумуляторы. Как уточнили в ведомстве, сейчас движение на трассе не перекрыто, но на месте аварии продолжают работать экстренные службы.

По данным «Вести-Орёл», «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Затем иномарка врезалась в «Ладу Ларгус» и «Ниву».

Погибли водитель «Рено» и пассажирка «Лады». «Трое пострадавших доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – пишет СМИ.

ИА «Орелград»