В Орле выставили номера журнала «Здоровье» за четверть века

«Бунинка» организовала выставку в честь юбилея популярного издания.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А.Бунина открылась выставка «Вперед по дороге «Здоровья». Она проработает по 3 февраля 2025 года включительно. Выставка приурочена к 70-летию ежемесячного журнала «Здоровье», некогда одного из самых популярных изданий СССР, которое наладило активную обратную связь со своими читателями. На выставке представлены номера журнала «Здоровье», хранящиеся в фондах областной библиотеки, за период с 1999 по 2023 годы.

«Самое драгоценное у человека – это здоровье, – подчеркивают организаторы выставки. – Поэтому появление журнала о здоровье человека и способах его сохранения было просто необходимо. С 1955 года в издательстве «Правда» начал выходить ежемесячный научно-популярный журнал «Здоровье» как орган Министерства здравоохранения СССР и РСФСР. С самого начала журнал был рассчитан на самый широкий круг читателей».

Первый номер вышел в январе 1955 года в Государственном издательстве медицинской литературы. Изначально одной из основных задача издание было стать «домашним врачом» читателей и приятным собеседником. Журнал получил постоянные разделы, такие как пульс, люди, медицина и наука, еда и движение, красивая жизнь, анонсы, полезные адреса и разговоры. Журнал призван распространять знания в области общественной и личной профилактики заболеваний, гигиены труда и быта, физической культуры. Заметное место на его страницах заняли вопросы рационального питания, правильной организации режима дня, лучшего использования отдыха.

«Журнал писал и о методах нетрадиционной медицины, о лекарственных растениях и их применении, – отмечают в «Бунинке». – С самого первого номера печатались фельетоны, рассказы и эпиграммы. С 1963 года публикуются письма в редакцию. Читателей интересовало очень многое: половое воспитание, проблемы в семье, способы избавления от алкогольной зависимости и т.д. В журнале печатались и материалы для простых читателей, и серьезные статьи, и материалы для детей».

После распада СССР журнал не прекратил свое существования, хотя изменилась форма его собственности – в 1992 году учредителем стал трудовой коллектив. В 2002 году изменилось количество рубрик и качество их оформления. В настоящее время журнал считается одним из лидеров среди изданий, посвященных проблемам здоровья. Это яркое и интересное издание о здоровом образе жизни, достижениях современной медицины, красоте и фитнесе, о том, как достичь физического и эмоционального благополучия, не болеть, всегда сохранять отличную форму и высокий жизненный тонус, добавили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»