В Орле подростки совершили 46 преступлений

В совершении преступлений приняли участие более 30 несовершеннолетних.

В Орле в 2024 году несовершеннолетние совершили 46 преступлений, причем в этом приняли участие 32 подростка. Такие данные приведены в годовом отчетном докладе городского Управления МВД России. Наибольшее количество преступлений, совершенных подростками в прошлом году на территории областного центра, связано с хищением чужого имущества. Одной из основных причин криминализации подростковой среды в УМВД России по городу Орлу называют ослабление контроля за ними со стороны родителей. Они сами зачастую являются негативным примером равнодушного, антиобщественного поведения, не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей, считают в ведомстве.

«Во взаимодействии с субъектами профилактики в 2024 году проводилась предупредительно-профилактическая работа среди несовершеннолетних, – следует из ведомственного отчета. – На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за совершение административных правонарушений и общественно-опасных деяний состоят 115 подростков. Сотрудники полиции осуществляют профилактическую работу со 152 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей».

Приведенная статистика, продолжают в городском УМВД, свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями. Основные цели данной работы заключаются в защите несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущении их вовлечения в совершение противоправных действий и снижении агрессивности в их поведении.

ИА «Орелград»