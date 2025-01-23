Сотрудник «Орелтранссигнала» пострадал на работе

Повреждения нанесены третьими лицами.

Накануне, 22 января, состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждали несчастные случаи, произошедшие в Орловской области в 2024 году, а также меры профилактики ЧП.

Всего произошло 12 несчастных случаев, отнесённых по степени тяжести повреждения здоровья к категории тяжелых. Так, сотрудник «Мценского литейного завода» пострадал при защемлении руки при подъеме груза электрической лебедкой. В «ОрелДорМост» произошло падение стрелы экскаватора на человека. Сотруднику КУ ОО «Орелтранссигнал» нанесены повреждения третьими лицами (его избили).

В 2024 году произошло десять несчастных случаев со смертельным исходом. Некоторые из них известны орловцам, так как Следственный комитет возбуждал уголовные дела. Так, в «Ливгидромаш» рабочий упал в шахту грузового лифта. В ООО КСМ «Залегощь» произошло обрушение горной массы на кабину экскаватора. В муниципальной «Спецавтобазе» случился смертельный наезд транспортного средства при уборке территории.

Руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Авдеев доложил, что в 2024 году расследовали 29 несчастных случаев на производстве. Наиболее травмоопасными оказались сферы обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли. По видам ЧП «лидируют» транспортные происшествия, падения, обвалы, воздействие механизмов, противоправные действия. Причинами несчастных случаев чаще становились нарушения правил дорожного движения, организация работ, недостатки обучения правилам безопасности.

В 2024 году за нарушение законодательства об охране труда к административной ответственности было привлечено 181 лицо (среди них должностных – 122, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица – 11, юридических лиц – 48) на общую сумму более 7 миллионов рублей. Семь раз были вынесены предупреждения. Проведено 53 профилактических визита, вынесено 2787 предостережений юридическим лицам о недопустимости нарушения законодательства об охране труда.

Председатель комитета облсовета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов отметил, что здоровые и безопасные условия работы – залог высокоэффективного труда. Необходимо совместными усилиями выработать комплекс мер и свести к минимуму случаи травматизма.

Руководитель ООО «Орловский центр охраны труда» Юрий Кошечкин подчеркнул, что «в мирное время гибнут люди – 30% несчастных случаев с летальным исходом». По его мнению, причина в недостаточной организации труда и отсутствии должного инструктажа.

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин заявил, что статистика – минимальна. «К нулю свести невозможно. Теория вероятности. Это практически невозможно», – сказал Евгений Лыкин, отметив необходимое и достаточное в проверках.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Обухова подчеркнула, что несчастные случаи зачастую происходят не на предприятиях высокого риска. Кроме того, даже имея средства защиты порой рабочие ими не пользуются и пренебрегают правилами.

Председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России Елена Пархоменко отметила важность заинтересованности как со стороны работодателя, так и самих работников. «Кто-то усвоил, кто-то галочку получил», – заявила она. Как считает Пархоменко, сначала должны определяться цели – от них план реализации. Определяются риски, и следует их отработка. Необходимо не только заставить прочитать материалы, но и организовать экзамены, причём так, чтобы в каждом квартале менялись вопросы. Также нужно развивать персонал, и привлекать к выполнению задач инициативных людей, которые есть везде и способны быть «фабрикой идей».

ИА «Орелград»