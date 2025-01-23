В Орле ненадлежащей признали рекламу банка

Решение вынесла специально созданная комиссия УФАС.

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу «МТС-Банка». Подробности сообщила пресс-служба ведомства. На рекламу финансовых услуг сотрудники региональной антимонопольной службы обратили внимание, проводя плановый мониторинг соблюдения обязательных требований Закона «О рекламе». Рекламный аудиоролик прозвучал в эфире одной из местных радиостанций в декабре 2024 года. Слушателям рассказывалось о возможности открытия банковского вклада под 26 процентов.

«В рекламе было указано только одно условие, влияющее на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица и/или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица – ставка по вкладу до 26 процентов годовых, – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. – Все остальные условия, в том числе сумма, срок вклада, возможности пополнения, пролонгации, частичного снятия денежных средств и т.д. в рассматриваемой рекламе указаны не были».

Соответствие аудиоролика требованиям действующего федерального законодательства проверила комиссия. Она пришла к выводу о том, что реклама банка нарушает сразу две статьи Закона «О рекламе». Прежде всего, речь идет о статье 5 этого закона. Согласно ей, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

«Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой», – уточни в УФАС. Также нарушены требования статьи 28 – реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг. По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба решила признать рекламу банка ненадлежащей.

ИА «Орелград»