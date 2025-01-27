Орловца подозревают в крупном коммерческом подкупе

27.1.2025 | 12:16 Закон и порядок, Новости

Уголовными делами занимается орловское Управление Следственного комитета России.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый — директор подразделения одного из предприятий города Ливны. Уголовные дела возбуждены по соответствующей статье УК РФ (204) на основании материалов, собранных полицией.

Предварительно установлено, что речь идёт о двух противозаконных эпизодах. Они имели место в период с мая 2023-го по сентябрь 2024-го. Житель нашего региона получил около 613 тысяч рублей от директора одного из предприятий Тульской области.

Это являлось платой за ценную информацию – о видах и объёмах продукции, которая требовалась предприятию, а также о ситуации с ценами (в том числе, у других поставщиков). Таким образом орловец незаконно создал для данного предприятия преимущества перед его конкурентами.

«В настоящее время в отношении подозреваемого проводится комплекс следственных и процессуальных действий», – добавили в СКР.

ИА «Орелград»


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