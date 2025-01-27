«Это ничто»: Клычков оценил масштаб вовлечения орловцев в «Госуслуги Дом»

Теоретически инструмент позволяет решать большой круг вопросов.

О результатах 2024 года рассказал начальник департамента надзорной и контрольной деятельности Сергей Гнеушев на заседании правительства региона 27 января. Количество установок мобильного приложения «Госуслуги Дом» с 11,5 тысячи человек увеличилось до 30,9 тысячи. В Орловской области за время работы мобильного приложения было подано порядка 20 тысяч заявок управляющим организациям, более 1,5 тысячи заявок в ресурсоснабжающие организации, более 7 тысяч заявок в жилинспекцию. Через мобильное приложение передано порядка 10 тысяч показаний приборов учета, более тысячи коллективных заявок, совершено более 14 тысяч оплат жилищно-коммунальных услуг.

«Меня беспокоит, что мы с вами живем в информационном обществе и вы в докладе рассказали, как повысилось качество услуг и возможности для наших жителей. 30 тысяч установок на 700 тысяч жителей – это ничто. Вообще ничто», – оценил глава региона.

Андрей Клычков потребовал конкретных цифровых планов на ближайшее будущее: 40 тысяч установок, 300? Также, по мнению губернатора, все поставщики услуг должны вносить данные.

«У нас с вами очень простая задача – сделать так, чтобы людям было комфортно. Я открыл у себя на телефоне «Госуслуги», посмотрел те виды, которые оказываются. Наш регион по части направлений еще не участвует, нужно ускоряться», – обратился глава региона к начальнику департамента информационных технологий Андрею Артемову.

В идеале, жителю не нужно с дивана вставать, чтобы написать обращение в администрацию, чтобы посмотреть свои коммунальные услуги, получить уведомления от органов государственной власти, от судебных инстанций.

«Огромный пласт работы, который нужно провести. Но для этого нужно создать полную передачу данных поставщиками услуг. И как только это будет сделано, жители автоматически скачают «Госуслуги Дом», – пояснил Андрей Клычков.

Глава региона потребовал подготовить аналитический материал, основанный на реальных фактах, с планами работы на 2025 год. Люди не пользуются приложением лишь по одной причине – оно не позволяет выполнить заявленную функцию, предположил губернатор.

«Посмотрим: на что у вас сил хватает, на что не хватает, какие у нас с вами реальные планы по итогам 2025 года, не ориентируясь только лишь на показатели оператора системы ГИС ЖКХ», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”