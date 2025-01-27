Сегодня в Орле начнут строить храм в виде креста

27.1.2025 | 11:55 Новости, Общество

Своё благословение дал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Храм планируют построить в районе Прокуровка. Его назовут в честь Георгия Победоносца.

Как сообщили в Орловской митрополии, Тихон побывал на месте, встретился с верующими и благословил строителей.

На площадку уже привезены все необходимые конструкции и материалы. Строительные работы должны стартовать сегодня, а завершиться, при самом лучшем исходе дела, уже к ближайшей Пасхе.

«Часовня, в которой проводятся богослужения, уже не вмещает всех желающих. Ее площадь составляет всего 22 квадратных метра, в то время как здание нового храма, согласно проекту, будет в шесть раз больше», – пояснили в митрополии.

Храм будет иметь вид креста. Здесь будет один купол и одна колокольня. Ожидается, что он станет духовным «магнитом» для всех близлежащих территорий.

ИА «Орелград»


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