Сегодня в Орле начнут строить храм в виде креста

Своё благословение дал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Храм планируют построить в районе Прокуровка. Его назовут в честь Георгия Победоносца.

Как сообщили в Орловской митрополии, Тихон побывал на месте, встретился с верующими и благословил строителей.

На площадку уже привезены все необходимые конструкции и материалы. Строительные работы должны стартовать сегодня, а завершиться, при самом лучшем исходе дела, уже к ближайшей Пасхе.

«Часовня, в которой проводятся богослужения, уже не вмещает всех желающих. Ее площадь составляет всего 22 квадратных метра, в то время как здание нового храма, согласно проекту, будет в шесть раз больше», – пояснили в митрополии.

Храм будет иметь вид креста. Здесь будет один купол и одна колокольня. Ожидается, что он станет духовным «магнитом» для всех близлежащих территорий.

ИА «Орелград»