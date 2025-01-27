Общественный транспорт станет одной из главных тем 2025 года

«Люди ни в чем не виноваты», – напомнил орловский губернатор.

Вопрос транспортного обслуживания населения обсудили на заседании правительства региона 27 января. В минувшем году число жалоб на работу автобусов, следующих по межмуниципальным маршрутам, уменьшилось на 15%, сообщил руководитель КУ ОО «Организатор перевозок» Владимир Злобин (1704 единицы). Проведено 1026 проверок, предъявлено 653 претензии перевозчикам со штрафами. В областной бюджет поступило 0,5 млн рублей (выше на 41% показателя 2023 года).

Создано новое автотранспортное предприятие, и с сентября 2024 оно осуществляет перевозку пассажиров по территориям Орловского округа и Мценского района. Усилены 14 маршрутов за счет увеличения количества транспорта. Возобновлена работа трех маршрутов, продлен №354 «Знаменка – Институт ЗБК». Проведен выпуск автобусов повышенной вместимости на ИЗБК и Хардиково. Работа в 2025 году будет нацелена на улучшение качества пассажирских перевозок и повышения уровня удовлетворенности населения, заверил Владимир Злобин.

По словам члена правительства Орловской области Алексея Субботина, проработан вопрос с доступностью СПЗ.

«Сегодня нас телевидение покажет, вечером мы с вами узнаем полную картину в реальности», – предупредил Андрей Клычков.

Губернатор попросил мэра Орла Юрия Парахина «очень внимательно посмотреть» на большое количество обращений по Зареченскому микрорайону. Проблемы связаны не только с наличием самих автобусов, но и загруженностью автодороги, также в вечернее время перестают выходить на маршруты, констатировал губернатор.

«Причина, видимо, – малая наполняемость, но это не отменяет контрактные обязательства, которые есть у перевозчиков. Здесь я прошу в первую очередь посмотреть наши густонаселенные микрорайоны, где большое количество людей уедет утром, возвращается вечером, чтобы сбоев никаких не было».

По мнению губернатора, все достаточно просто должно регулироваться. Есть ГЛОНАСС, который показывает время движения. Также существуют датчики пассажиропотока, позволяющие собирать необходимый объем информации и способные заместить проверочные мероприятия.

«Тема общественного транспорта у нас с вами на 2025 год является одной из ключевых. На фоне приобретения достаточно большого объема подвижного состава сегодня должны организовать эту работу. Повторюсь, жители абсолютно правы, когда жалуются на работу перевозчиков».

Андрей Клычков поручил казенному учреждению проработать и реализовывать мероприятия по улучшению транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам. Отдельно обратил внимание на дублирование.

«В итоге мы видим на улицах гонки за пассажирами на остановке, приводящие и к ДТП, и к аварийным ситуациям. <…> Нужно будет выходить на создание единого оператора перевозок – межмуниципальные и муниципальные. Но для этого потребуется некоторое время», – предупредил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”