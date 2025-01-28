Орловцам поможет мобильное приложение «Моя школа»

Подготовка к запуску нового мобильного приложения началась в регионе.

Орловская область готовится к запуску мобильного приложения и веб-версии «Госуслуги. Моя школа». Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования. На днях его специалисты приняли участие в совещании, организованном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основным вопросом повестки дня и стала подготовка к запуску нового мобильного приложения. Участники совещания также обсудили вопрос обеспечения качества данных в рамках цифрового портфолио обучающегося – это необходимо для оптимальной работы сервисов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

«В ходе мероприятия были представлены регионы, участвующие в пилотном запуске данного проекта, в том числе Орловская область, – информирует Региональный центр оценки качества образования. – Проект «Госуслуги. Моя школа» будет запущен для жителей Орловской области с 1 марта 2025 года. В рамках данного проекта будет создан унифицированный сервис «Электронный дневник» с минимальным и достаточным функционалом: расписание уроков, задания в классе и домашние задания, текущие и итоговые отметки».

Кроме того, новое мобильное приложение откроет пользователям доступ к универсальной электронной библиотеке. В Центре пояснили, что ее контент будет привязан к графе с материалами к уроку или домашнему заданию. «Следует отметить, что среди регионов, которые добились необходимого качества данных, выгружаемых на витрину сведений в сфере образования, отмечена Орловская область», – добавили в Центре.

Тем временем «Лаборатория Касперского» провела в орловских школах «Уроки цифры». Школьникам рассказали про кибербезопасность в области искусственного интеллекта. Как пояснили в региональном департаменте образования, компания разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» соответствующие обучающие материалы и тренажеры. Школьников обучают азам безопасного применения нейросетей, рассказывают о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. В этом учебном году уроки цифры от «Лаборатории Касперского» в орловских школах стартовали 13 января. Каждый такой урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте проекта.

ИА «Орелград»