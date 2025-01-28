Орловцам прочитали лекцию против аферистов

Юрист рассказал пенсионерам, как не стать жертвой мошенников

Руководитель аппарата Орловского отделения Ассоциации юристов России Юлия Сазонова на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» прочитала пенсионерам лекцию о методах использования мошенниками современных технологий. Самыми распространенными уловками являются звонки от «родственников», оказавшихся в беде, информация о псевдо-выигрышах в лотерею, сообщения от «сотрудников банка», «энергетических компаний» или «силовых структур». Основная цель – любым способом выманить у жертвы деньги.

«Слушатели узнали, как обезопасить себя от мошенников: не принимать поспешных решений, не сообщать никому свои персональные данные или конфиденциальную информацию, – сообщили в реготделении «Единой России». – Если поступило сообщение от родственника, которому якобы нужна срочная помощь, необходимо дозвониться ему или его близким. При звонке от энергетических компаний или социальных учреждений – обязательно перезвонить в ту организацию, сотрудником которой представился звонящий, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию».

Юлия Сазонова посоветовала в случае поступления подозрительного звонка задать звонящему несколько элементарных вопросов, на которые настоящий сотрудник банка или полиции, поликлиники или страховой компании ответит без смущения. Например, стоит поинтересоваться фамилией звонящего и должностью, которую он занимает, можно попросить данные руководителя организации.

«Настоящего сотрудника это не смутит, а мошенников заставит занервничать», – считает юрист. Если мошенники все-таки выманили деньги, надо обратиться в правоохранительные органы. Телефонное мошенничество подпадает под действие статьи 159 Уголовного кодекса РФ. К слову, в своем годовом отчете начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков отметил, что более 90 процентов мошеннических действий, зафиксированных в 2024 году, были совершены с использованием дистанционных технологий. В целях профилактики УМВД приняло участие в разработке «дорожной карты» по противодействию кибермошенничеству в Орловской области, утвержденной губернатором.

«Данный документ предусматривает привлечение широкого круга субъектов к проведению адресной разъяснительной работы среди населения о методах работы мошенников и мерах безопасности при общении с ними, – пояснили в УМВД. – Наряду с реализацией предусмотренных в ней мероприятий сотрудникам полиции, следствия, дознания необходимо повысить уровень взаимодействия с учреждениями банковского сектора, микрофинансовыми организациями, операторами сотовой связи по соблюдению прав граждан при получении кредитов в дистанционном формате и возмещении причиненного мошенниками ущерба».

ИА «Орелград»